Un messaggio di solidarietà dal policlinico Sant’Orsola: “I ❤️ Mondragone”

Una foto bellissima arrivata da Bologna, dove lavora il mondragonese Raffaele Coletta

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Le scene di guerriglia urbana avvenute sul territorio mondragonese, dopo lo scoppio del focolaio Covid-19 ai Palazzi Cirio, dove risiede una vasta comunità bulgara, e dopo la contestatissima visita di Salvini a Mondragone e nei comuni limitrofi, hanno portato la città rivierasca alla ribalta della cronaca nazionale, dando una immagine di sé sbagliatissima. Mondragone non è quella che si è vista in tv per colpa della violenza innescata da qualche cittadino bulgaro e da qualche facinoroso locale, o da qualche personaggio che ricopre ruoli istituzionali, senza averne nessun titolo, e senza esserne capace, Mondragone è ben altro. Una “perla” circondata dal mare e dalla montagna, da cui nascono prodotti tipici locali conosciuti in tutto il mondo, per non parlare della lunga distesa di spiaggia che supera di gran lunga in bellezza, quella di molte città italiane che si affacciano sul mare. Da Bologna è arrivato per i cittadini mondragonesi, un messaggio di solidarietà e di speranza. Uno scatto che ci è stato inviato dal mondragonese Raffaele Coletta, che lavora presso il policlinico “Sant’Orsola” di Bologna e che insieme ai suoi colleghi, invita tutta Mondragone a rialzarsi e a non mollare mai.