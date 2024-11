UN MORTO E 6 FERITI. Drammatico schianto tra un pullman di turisti e un tir in autostrada. LA FOTO E IL RESOCONTO UFFICIALE

CASERTA – Questa mattina verso le ore 09:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta sull’autostrada A1 al Km 689 in direzione Sud, per un incidente stradale tra un autoarticolato ed un autobus di turisti stranieri.

Giunti sul posto, insieme alla squadra di Cassino, i Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per estrarre dalle lamiere il conducente dell’autoarticolato e per dare assistenza alle persone ferite sul Pullman.

Dopo un elaborato lavoro, reso difficile anche dalle condizioni in cui erano i mezzi, i Vigili del Fuoco sono riusciti ad estrarre dalle lamiere l’autista del mezzo pesante e tutti gli occupanti dell’autobus, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze.

Purtroppo per l’autista, di 59 anni e residente ad Avellino, non c’è stato nulla da fare, mentre sei turisti di origine coreana sono stati trasportati in ospedale.

Chiusa l’arteria autostradale per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.