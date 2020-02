Un “pezzo” di CASERTA sul palco dell’Ariston di Sanremo. Beppe Vessicchio indossa il gilet in seta di San Leucio

CASERTA – Mancava a tutti… Ma Beppe Vessicchio è tornato all’Ariston per Sanremo 2020!

Lo scorso anno il direttore d’orchestra non era stato chiamato da nessuno degli artisti in gara, o meglio, nessuno dei cantanti che lo avevano contattato per dirigere l’orchestra era riuscito ad arrivare al Festival. Per fortuna, quest’anno Beppe c’è e il suo ingresso ha fatto esplodere il pubblico in un fragoroso applauso.

Per gran parte degli italiani, Sanremo non è sanremo senza di lui. Ma questa sera, il maestro, ci ha fatto un grande regalo. Infatti, un pezzo dell’artigianato, dello stile e della storica seta di San Leucio, era presente proprio sul palco del teatro Ariston durante la 70esima edizione. Il bellissimo e prestigioso gilet in tessuto di lampasso indossato dal maestro Vessicchio durante l’esecuzione del pezzo “Dov’è” de “Le Vibrazioni” è della storica seteria Alois di San Leucio.

La foto su Instagram del maestro sta facendo incetta di like e noi ci sentiamo particolarmente orgogliosi.