Un replay dello scorso anno. Vandali distruggono albero natalizio posto al centro di una rotonda

Marcianise – A Natale, si dice, siamo tutti più buoni. Permetteteci però di dissentire, perché in realtà realtà no, non proprio tutti sono più buoni.

Ci sono persone, infatti, che anche nei periodi in cui si è prossimi alle festività, non perdono occasione per dare sfoggio della propria inciviltà e spirito prevaricatore.

Alla rotonda di Via Santella, fino a stamattina si poteva scorgere un simpatico albero natalizio di polistirolo, donato dalla British School di Lino Squeglia. L’associazione già in passato si è resa artefice di lodevoli iniziative sull’abbellimento delle vie cittadine, come ad esempio l’installazione della Liverpool Station, fermata del pullman in stile Beatles, nei pressi della zona ospedaliera.

Non a tutti però sta a cuore ciò di bello nasce nelle strade della propria città, ed è per questo che stamattina, l’albero natalizio è stato sradicato da una banda dei vandali e distrutto, esattamente come accadde l’anno scorso. In quella occasione, la polizia municipale riuscì a rintracciare gli autori dell’atto. Anche stavolta ci sarà bisogno di individuare gli autori del gesto.