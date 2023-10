DRAGONI – Due citycar, due Fiat si sono colpite oggi pomeriggio al centro del comune di Dragoni, attraversato dalla strada Provinciale che arriva verso Alife.

A ferirsi sono stati un uomo, fratello di un imprenditore locale, e una donna.

Non è ancora chiara la dinamica. Ciò che è certo è che, fortunatamente, non ci sono state conseguenze fisiche serie per i due conducenti.