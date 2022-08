Un video del parroco per avvicinare i giovani a San Sisto

ALIFE/PIEDIMONTE MATESE- (ti.pa) Oggi ad Alife festa patronale in occasione di San Sisto ci saranno, come da programma, varie celebrazioni religiose, prevista la presenza del vescovo Giacomo Cerullo alla Santa Messa delle 20.30. Quest’anno dopo il lungo periodo del lockdown, causa emergenza covid, il parroco della chiesa S. Maria Assunta, Don Pasqualino Rubino, ha organizzato una serie di incontri pastorali, durante il novenario, per avvicinare i giovani alla storia del Santo. E’ stato girato un video che vuole suscitare interesse verso questa festa.