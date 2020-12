Una bambina di 5 anni tra i positivi al Covid. L’annuncio dell’assessore

CASALUCE – Una bambina di 5 anni tra i nuovi casi Covid riscontrati a Casaluce. Così si è espressa l’assessore Carmela Incertopadre:

“Dal report si riscontra la positività di nostri 7 concittadini , tra cui una piccola di 5 anni , siamo riusciti a rintracciare la famiglia, ci hanno comunicato che ad oggi sta meglio dopo una prima fase più difficile; 13 nostri concittadini sono completamente guariti, tra cui una delle due bambine precedentemente positive. Sono 104 i casi positivi al tampone SARS COV2.”

“Ricordo che è attivo il supporto psicologico: un servizio erogato da psicologi professionisti per dare sostegno alle persone in difficoltà . Inoltre resta sempre attivo il “dispensario” alimentare comunale per i cittadini costretti all’isolamento. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la protezione civile 0818911041. Cerchiamo di vivere la nostra quotidianità responsabilmente, rispettando le normative in vigore, evitando gli incontri e le frequentazioni non necessarie e applicando sempre i consigli sanitari che già ben conosciamo: mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani”.

“Solo collaborando tutti insieme riusciamo a liberarci da questo virus. Un Augurio di pronta guarigione a tutti i nostri concittadini colpiti dal virus e un affettuoso “abbraccio” ai nostri concittadini ancora ricoverati”.