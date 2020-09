Una capuana sbanca a “Caduta Libera”: vinti 55mila euro

CAPUA – Trionfo a “Caduta Libera”, il format condotto da Gerry Scotti su canale 5, per una cittadina capuana Flavia Salzillo. La concorrente ha sbancato il quiz riuscendo a vincere 55mila euro nella puntata andata in onda ieri sera sbaragliando altri dieci concorrenti evitando la botola e conquistando il titolo di campionessa della puntata, oltre al relativo montepremi. Grande gioia in città tra familiari ed amici. Flavia, molto impegnata nel sociale è una volontaria dell’L’Associazione Sos Radiosoccorso Capua che ha voluto orgogliosamente vantarla tra i suoi volontari dedicandole un pensiero: “ ’Associazione Sos Radiosoccorso Capua è orgogliosa di “vantare” tra i propri volontari una ragazza in gamba come Flavia Salzillo che stasera, al Game Show di Canale 5 “Caduta Libera”, è diventata la nuova campionessa vincendo anche al gioco finale. Tutti i colleghi volontari si congratulano con Flavia, un esempio di intelligenza come poche… BRAVISSIMA!!! Orgoglio dell’associazione e della città di Capua”