Una fiaccolata per ricordare Francesca. Ecco il percorso

RIARDO (Lidia e Christian de Angelis) La tragedia della morte di Francesca Compagnone di 28 anni è molto sentita, ancora ombre su cosa sia davvero accaduto quella sera. Stasera il Comune ha organizzato una fiaccolata in memoria della giovane, amata e apprezzata da tutti. Comune di Riardo “Questa sera si svolgerà la fiaccolata “Una luce nel buio” in memoria di Francesca Compagnone,organizzata dagli amici di Riardo e della frazione di Teano, Santa Maria Versano. La fiaccolata avrà inizio alle ore 20,30 presso la Chiesa San Leonardo e raggiungerà via Buonarroti (attività commerciale gestita dalla giovane Francesca) percorrendo le seguenti strade: tratto via Santa Lucia, via Pietro Giusti, via Giovanni XXIII°, tratto via San Leonardo, via Giovan Battista Vico, tratto via Pietro Giusti. Questa manifestazione oltre a rappresentare un momento di riflessione e di ricordo per colei che un crudele destino non le ha consentito di essere più tra noi, vuole testimoniare la vicinanza ai familiari di Francesca dei Cittadini e delle Istituzioni.”