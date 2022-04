Una folla commossa per l’ultimo saluto a Elio, morto in strada per un malore improvviso

CESA/GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali del 50enne Amedeo Salvarezza detto Elio, morto per un malore in strada. Da poco si sono celebrati i funerali del conosciuto ed apprezzato imprenditore in ambito edile, del Movimento Terra. Salvarezza, padre di tre figli Angelica, Edoardo e Arianna sposato con Anna Di Domenico, è deceduto l’altra mattina improvvisamente dopo essere uscito a prendere un caffè con il fratello Luigi con cui gestiva l’attività di scavi. Salvarezza era di Cesa, ma il decesso è avvenuto a Gricignano. Nonostante i soccorsi per l’uomo non vi è stato nulla da fare, accertate le cause naturali del decesso non è stata eseguita l’autopsia. Oggi presso la Chiesa di San Cesario a Cesa, in tanti i presenti per l’ultimo saluto a quest’uomo amato e stimato da tutti. Sotto shock le due comunità, ancora incredule per l’accaduto.