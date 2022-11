Una folla commossa per l’ultimo saluto a Michele, salito in cielo a soli 19 anni

Donati gli organi

SANTA MARIA A VICO/CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa, volo di colombe bianche e applausi ai funerali del 19enne Michele Monte. Si sono celebrati ad Arpaia i funerali del giovane che dopo 10 giorni di agonia in ospedale a causa di un aneurisma si è spento prematuramente. La famiglia ha rispettato la volontà del ragazzo di donare gli organi, e così è stato, ora grazie alla grande generosità di Michele, aspirante chef, altre persone potranno vivere. Il giovane lascia la madre Giuseppina Landolfi, il padre Giuseppe ed il fratello Agostino. Tanti i presenti per l’ultimo saluto a questo dolcissimo ragazzo, il cui feretro era in una bara bianca, simbolo di purezza, poi il volo delle colombe bianche e tante lacrime per salutarlo per l’ultima volta, un angelo che va via troppo presto.