Una mamma di S.NICOLA LA STRADA protagonista della trasmissione: “Obesity Center Caserta”. La storia della sua rinascita

CASERTA – Agli appassionati del genere, farà piacere sapere che la puntata di lunedì prossimo 28 settembre della popolare trasmissione La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta, in onda in seconda serata sull’emittente televisiva Real Time, sarà tutta all’insegna della casertanità.

Difatti, nell’abituale clinica Pineta Grande di Castel Volturno in cui è ambientato il programma, il quale racconta le vicende di persone obese che si affidano alle cure del dott. Cristiano Giardiello, direttore del Dipartimento di Chirurgia della struttura sanitaria, e iniziano un percorso lungo e tortuoso per arrivare all’intervento di riduzione dello stomaco e tornare a un peso normale, questa volta la protagonista sarà la casertana Michela Sparago.

La giovane donna, sposata e con tre figli, originaria di San Nicola la Strada, ha dato notizia dell’appuntamento televisivo con un post sul suo profilo Facebook, che proponiamo ai nostri lettori: