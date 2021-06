ALIFE (Lidia e Christian de Angelis) – Una messa in ricordo del 37enne Federico Santangelo.

Martedì, presso il Santuario Madonna Delle Grazie ad Alife, alle 18:30, sarà celebrata una messa per commemorare la scomparsa dello stimato e benvoluto imprenditore, rimasto gravemente ferito dopo un incidente sul lavoro: cadde da una scala e finì per 8 mesi in coma, dopo un volo di tre metri.

Avrebbe dovuto sposarsi poche settimane dopo.