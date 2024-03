Una persona scomparsa nel nulla da stamattina è stata ritrovata in un burrone

Sul monte Tifata

SAN PRISCO – Un grande accorrere di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e Carabinieri per cercare una persona che da diverse ore non dava più notizie di sé.

C’è chi parla di un cacciatore, chi di un semplice escursionista, ma sulla identificazione del protagonista della vicenda potremo essere più precisi tra qualche minuto. La notizia è che è stato trovato in un burrone dove, a quanto pare per motivi accidentali, era precipitato.

Come abbiamo già scritto, vi daremo informazioni più dettagliate tra poco.