MADDALONI – Nella puntata in onda stasera di “Avanti un altro” su Canale 5, il ruolo di “valletta”, di assistente al gioco, è svolto da una signora di Maddaloni che si sta divertendo, assecondando le battute di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Anche il pubblico in sala è campano, proveniente da Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento.