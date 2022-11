Unarma Carabinieri: presentato il calendario 2023

A rappresentare la nostra provincia il segretario generale Luca Palazzo, delegato nazionale per la disciplina nazionale ed esperto in Diritto amministrativo militare.

CASERTA In Cassino viene presentato il nuovo calendario del sindacato Unarma Carabinieri 2023 dell’artista Federica Nardelli.

Con il segretario nazionale Antonio Nicolosi Il segretario generale regionale Emilio Taiani, esponente della Regione con piu’ iscritti, a rappresentare la nostra provincia il segretario generale Luca Palazzo, delegato nazionale per la disciplina nazionale ed esperto in Diritto amministrativo militare con, nella foto con gli avvocati che lo guidano e affiancano con grande professionalit√† e sinergia .

L’avvocato Carmine D’Onofrio figlio dell’Arma esperto penalista ed in Diritto Penale militare e l’avvocato Luca di Natale esperto in procedimenti amministrativi militari e nel diritto del lavoro.

Il pool casertano risulta proiettato a migliorare e conservare gli ottimi risultati.

Il segretario Luca Palazzo afferma che “vincere gli scetticismi di un sindacato nelle Forze Armate non √® impresa da poco soprattutto tra i colleghi , ma √® vitale che se ne comprenda l’essenza e soprattutto il senso civico e costituzionale di un diritto finalmente concesso a cui nessuno deve rinunciare”.