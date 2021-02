CASERTA – Il direttore del carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, ha detto no alla richiesta di un affiliato al clan dei Casalesi di iscriversi all’università. Non un nome qualsiasi, anche se l’identità resta segreta, considerando che il 40enne è condannato per reati associativi e per concorso in omicidio.

Originario di Casal di Principe, si è diplomato alla ragioneria. Voleva iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza de L’Aquila ed ora prepara il ricorso al magistrato di sorveglianza.