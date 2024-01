Uno degli autori del pestaggio dell’Anfiteatro alla vigilia di Natale aveva picchiato un equipaggio del 118 e spaccato i vetri dell’ambulanza

Il fatto è emerso grazie a un’informazione da noi ricevuta dopo la pubblicazione delle foto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ molto probabile che Antonio Pio Salemme, 21 anni di Santa Maria Capua Vetere, oltre a rispondere del reato di tentato omicidio per il pestaggio violentissimo di due fratelli albanesi, avvenuto la sera della vigilia davanti l’Anfiteatro e davanti ai baretti di Piazza Adriano, pieni di gente per il tradizionale aperitivo della vigilia, debba andare a difendersi anche da una denuncia, presumibilmente attivata dal servizio 118 di Caserta, postazione di Curti, che proprio da Antonio Pio Salemme avrebbe subito aggressione fisica del suo equipaggio, ma anche il grave danneggiamento dell’ambulanza, con autentica distruzione di tutti i vetri posteriori che poi sono fondamentali perchè dietro a quei vetri c’è il comparto di soccorso e di trasporto del paziente. Insomma quella sera all’anfiteatro c’era una autentica reunion di soggetti molto poco raccomandabili, per i quali si spera, ma è solo una speranza a bassa probabilità di esito positivo, un cambiamento dei loro sistemi di vita.