Uno sportello d’ascolto e accoglienza: “Tra pandemia e futuro” all’istituto F. Giordani della preside Serpico

CASERTA (COMUNICATO STAMPA) – Presso l’istituto super tecnologico F .Giordani della preside Serpico UNO SPORTELLO TRA PANDEMIA E FUTURO

Il Progetto offre uno spazio d’ascolto e di sostegno psicologico gestito dalla psicologa dott.ssa Alessia Delle Curti, con l’intento di individuare i bisogni e le criticità e fornire strumenti e risorse per promuovere le capacità di contenimento dei vissuti emotivi connessi all’emergenza Covid-19.

Questo servizio cerca di rispondere alle esigenze dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti al fine di:

• Offrire uno spazio di ascolto, accoglienza e accettazione per risponde alle richieste d’aiuto e disagio

• Potenziare le capacità di produzione di soluzioni alternative rispetto alle problematiche emotive

• Favorire il recupero del benessere nell’ambiente scolastico

Il servizio dello Sportello d’ascolto per l’anno scolastico 2021/2022 avrà inizio il 24/02/2022 e sarà attivo due volte a settimana (giovedì e sabato) dalle 9:00 alle 13:00.

Allo sportello si potrà prendere appuntamento tramite una richiesta inviata all’indirizzo [email protected] Si specifica che per la presa in carico avverrà tramite la lettura e sottoscrizione di un consenso informato, il quale potrà essere firmato al momento dal richiedente maggiorenne o anticipatamente dai genitori o dal tutore del minore (allegato scaricabile sul sito della scuola).