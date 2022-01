Uomo dorme al freddo su una panchina in strada. L’appello per aiutarlo

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Persona senza tetto al freddo dorme su una panchina al freddo in strada, scatta gara di solidarietà e appello alle istituzioni. In queste ore la foto e l’appello dell’ex sindaco Eugenio Di Santo, sta facendo il giro del web, numerosi i commenti e la gara di solidarietà partita per aiutare questo cittadino che da tempo, in pigiama dorme in strada. In particolare ha colpito la storia di quest’uomo, che dorme sulla panchina al freddo e alle intemperie, in questi giorni di gelo ed emergenza clima. Diversi cittadini si sono già da tempo adoperati per portare loro coperte, vestiti e cibo, ma l’appello è di aiutarli a trovare un rifugio protetto, un luogo dove dormire, lavarsi e nutrirsi, e un lavoro, anziché dare soldi, all’occorrenza. L’uomo infatti vuole aiuto, in quanto disperato, per cui si fa appello a chi può e alle istituzioni, che non restino sorde a tale richiesta di aiuto, specie in questo periodo in cui il freddo, come abbiamo già più volte scritto in passato miete vittime, specie tra i senza tetto. Seguiremo la vicenda, sperando che si possa raccontare una storia a lieto fine.

A rendere nota la assurda vicenda l’ex sindaco Eugenio Di Santo “È vergognoso e surreale ciò che sta accadendo, ormai da oltre una settimana, nel centro storico del nostro paese.Un nostro concittadino, completamente abbandonato al suo destino, dorme su una panchina e passa le sue giornate per strada.E sapete dove? Proprio sotto la finestra del garante Signor Giuseppe Limone, a due passi dal Comune.Tutto nel SILENZIO TOTALE di Sindaco, Assessori e Garante!Avete capito bene. Nessuno di loro ha mosso un dito per risolvere il problema del nostro povero concittadino e che sta creando non pochi disagi ai residenti.E la mia denuncia non ha nulla a che fare con la politica. Qui parliamo di umanità!Tra l’altro non è la prima volta che il concittadino in questione dorme per strada. È da oltre un anno che questa situazione va avanti, e nessuno dell’amministrazione comunale si è preoccupato di capire come risolvere il problema.Stiamo assistendo a scene indecorose che non sono mai appartenute alla nostra comunità. E intanto dov’è l’assessore ai Servizi Sociali??Dov’è il Sindaco ? Dov’è il garante paladino della giustizia Giuseppe Limone?? Eppure basta affacciarsi dalla finestra per accorgersi di quello che sta accadendo.Probabilmente sono troppo impegnati a fare altro!“