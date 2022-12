Uomo in arresto cardiaco lungo il corso, salvato dal 118

PORTICO DI CASERTA – Storia a lieto fine a Portico di Caserta, come raccontato da un post di Ciò che vedo in città SMCV. Un uomo in arresto cardiocircolatorio è stato salvato dal personale del 118 intervenuto sul posto: “Oggi su corso Vittoria, l’ambulanza della Bourelly con a bordo l’autista soccorritore M.D. e l’infermiera S.G. viene allertata dal 118 per un dolore toracico. Giunti sul posto entro pochi minuti trovano un uomo sulla 50ina in arresto cardiocircolatorio. Solo grazie alle capacità e l’esperienza del personale intervenuto, l’uomo é stato rianimato e successivamente intubato dal medico arrivato pochi minuti dopo nell’ambulanza rianimativa 09. Trasportato presso il PS di Caserta dove i medici continueranno il percorso iniziato sul posto.

Tanti auguri a questo paziente di buona vita. ❤️“.