Uomo in bici investito, gravi le sue condizioni. L'uomo alla guida dell'auto è fuggito - CasertaCE

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Ieri alle 22:30 circa, un giovane extracomunitario era in sella alla sua bici, ad Aversa, in Viale Europa, quando una vettura lo ha preso in pieno.

A causa del forte impatto è finito in aria, saltato dalla bici e sbattendo in terra e ha riportato diverse lesioni e ferite. Alcuni automobilisti presenti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato la vittima e trasportandola al pronto soccorso del Moscati di Aversa.

Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente. Pare che le condizioni dell’investito siano gravi, al momento non si ha certezza se sia o meno in pericolo di vita. Avviate le indagini e l’analisi delle video riprese dell’area per identificare il pirata della strada. Ha le ore contate, dovrà rispondere di diversi reati.