MORTO IN STRADA. L’uomo si sarebbe sparato alla testa nella sua auto

SANT’ARPINO (Christian e Lidia de Angelis) – L’uomo si sarebbe tolto la vita all’interno della sua vettura, una Ford Fiesta in sosta in via Pirandello, ma ancora nulla è dato per certo dagli inquirenti. Alcuni passanti hanno visto il corpo dell’uomo nella vettura e credendo che si fosse sentito male, hanno cercato di capire cosa stesse accadendo, appena appreso che l’uomo non dava segni di vita hanno immediatamente allertati i soccorsi

I sanitari del 118 giunti in loco hanno potuto solo costatare che Antonio Marino era deceduto. Sul posto per i rilievi del caso i militari della stazione di Sant’Arpino e i carabinieri della Compagnia di Marcianise, diretti dal capitano Luca D’Alessandro, che hanno informato il magistrato di turno della Procura e il medico legale.

Disposta l’autopsia sul corpo, che è stato trasferito al reparto di medicina legale. Sotto shock l’intera comunità.

qui il primo articolo