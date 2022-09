UOMO NUDO trovato morto in auto. L’ipotesi: deceduto mentre faceva sesso

Il suo corpo senza vita è stato trovato stamattina. Nessuna possibilità di rianimarlo

AGG.ORE 10.10 – E’ un importante personaggio dell’amministrazione provinciale di Caserta, M.V., sui 62/63 anni di Casagiove, l’uomo trovato morto nella sua auto stamattina nei pressi del Policlinico, ma a questo punto possiamo anche dire in un’area non lontana dalla sede dell’amministrazione provinciale di Caserta. Occupava un posto di rilievo nella provincia nel gabinetto del Presidente Magliocca. Era, infatti, quello a cui Magliocca affidava i decreti per la pubblicazione degli atti e le delibere del consiglio. Con il passare del tempo si avvalora l’ipotesi che il malore fatale sia avvenuto durante un rapporto intimo con una donna.

CASERTA – È una morte ancora avvolta dal mistero quella dell’uomo trovato senza vita e seminudo nella sua auto, ferma nei pressi del nuovo Policlinico e non lontana dalla frazione di San Clemente di Caserta.

Sul posto sono accorse due ambulanze e le forze dell’ordine. Viene valutata l’ipotesi che l’uomo possa essere morto durante o dopo un rapporto sessuale