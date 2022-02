Uomo si sente male e muore in strada

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Uomo si sente male e muore per strada. La scorsa sera lungo la strada Provinciale che collega Parete a Trentola è stato rinvenuto senza vita un 62enne di Aversa Salvatore C. Stando alle indiscrezioni il 62enne dopo aver accusato un malore si è accasciato in terra e poco dopo è sopraggiunta la morte, dovuta a cause naturali. Alcuni presenti hanno cercato di aiutare l’uomo e chiamato i soccorsi ma per Salvatore non vi è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno potuto solo accertare l’avvenuto decesso e i carabinieri del reparto territoriale di Aversa che hanno effettuato i rilievi del caso.