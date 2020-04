Uomo trovato morto in casa. Lutto a TEANO

TEANO (Lidia e Christian de Angelis) – Trovato morto in casa per un arresto cardiaco. Durante la scorsa giornata, in via Santa Reparata a Teano, il 73enne E.M. è stato trovato senza vita da un familiare, che ha subito richiesto i soccorsi.

Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri. Il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso, che sarebbe avvenuto per cause naturali, mentre i militari hanno accertato che l’uomo non sia stato vittima di violenza o morte indotta.

Lutto nella comunità.