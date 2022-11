SAN FELICE A CANCELLO – Brutta sorpresa per una massaia di San Felice a Cancello. Venerdì scorso ha acquistato una confezione di 10 uova fresche in un market della zona. Il prodotto riportava la scadenza 25/11. Ma ieri mattina, l’amara scoperta: all’interno della scatola di plastica c’erano dei vermi e le uova puzzavano di marcio. Pare non si tratti dell’unico caso capitato a clienti di quello stesso negozio.