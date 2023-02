Va a prendere il bimbo all’asilo e le rubano il cellulare in auto: “Aiutatemi, è pieno di foto di mio figlio”

Più che il valore economico, la donna ha segnalato l’importanza affettiva del telefono nel suo appello

TRENTOLA DUCENTA – Un brutto episodio è avvenuto ieri, lunedì 13 febbraio, a Trentola Ducenta.

Una madre si era recata dinanzi alla scuola, l’asilo di via IV novembre, per recuperare il proprio figlio. Mentre era in attesa che il piccolo uscisse da scuola, dai malviventi le hanno rubato due telefoni cellulari, quello personale e quello aziendale.

La donna ha fatto un appello sui social, affinché almeno il cellulare personale possa tornare a sé visto che “è stracolmo di ricordi, come le prime uniche foto di mio figlio appena nato che ho potuto vedere“