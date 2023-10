Va a giocare alle slot e lascia l’auto aperta. Ladro approfitta e scappa con la macchina

PIEDIMONTE MATESE – È stato denunciato dalle forze dell’ordine ad Alife il ladro dell’auto portata via dinanzi ad un bar della stazione di Piedimonte Matese.

Il mezzo è stato rapidamente rinvenuto tramite il sistema satellitare che ha rintracciato rapidamente la vettura.

L’auto era stata portata via mentre il suo proprietario era in una sala giochi. Un passaggio che lo aveva portato a lasciare l’auto aperta. Disattenzione che ha lasciato strada libera al malvivente.

Vicenda a lieto fine quella capitata questa mattina a un 50enne di Piedimonte Matese. Erano le ore 11.10 quando l’uomo ha parcheggiato, per pochi minuti, la sua autovettura Volkswagen Golf, con le chiavi inserite, per entrare in una sala giochi del posto.All’uscita l’amara sorpresa; l’auto era sparita.Allertata la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Piedimonte Matese, l’operatore ha immediatamente esteso la nota di ricerche a tutte le autoradio presenti sul territorio che hanno controllato palmo palmo l’intera area del Comune di Piedimonte Matese e dei comuni contigui.Per sua fortuna, le ricerche hanno sortito l’effetto sperato tant’è che la vettura è stata ritrovata in via Pietro D’Ascoli del Comune di Alife e il conducente, un 58enne sudafricano, denunciato per ricettazione.