Va al parco di CASAPESENNA e invita delle ragazzine a sedersi sulle sue gambe: 24enne arrestato

SAN CIPRIANO D’AVERSA (red. cro.) – I carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa hanno eseguito un ordine di carcerazione per Felix Owolabi 24enne di origini nigeriane.

Il soggetto è ritenuto responsabile di tentate molestie sessuali e aggressione a pubblico ufficiale. Il 24enne, presso il parco della Legalità di Casapesenna, ha invitato alcune minorenni a sedersi sulle sue gambe. Al momento dell’intervento dei carabinieri ha inveito e aggredito un militare causandogli lesioni guaribili in 7 giorni come da referto rilasciato dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.



Owolabi è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma e sarà giudicato per direttissima