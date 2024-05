Va dall’elettrauto e la sua vettura prende fuoco, conducente salvato dal titolare dell’officina

Brutta avventura per l’automobilista.

DRAGONI. Aveva portato la sua automobile dall’elettrauto per un controllo, effettuato il quale, il conducente aveva ripreso la sua vettura e stava per andar via quando la Fiat Panda ha improvvisamente preso fuoco, forse per un corto circuito. Fortunatamente, l’intervento del gestore dell’officina ha messo in salvo il conducente della Fiat. L’uomo ha anche poi provveduto a domare le fiamme.