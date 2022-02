Va fare rifornimento e gli sparano alle gambe. Ferito durante un tentativo di rapina

PARETE – Domenica sera un 42enne residente a Parete, Antonio Martino, è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco durante un tentativo di rapina a Crispano. L’uomo era andato a fare rifornimento di carburante in via Atellana e sarebbe stato avvicinato da malviventi. Si sarebbe trattato di un tentativo di rapina, secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Casoria. I banditi hanno esploso due colpi di pistola centrando l’uomo alla gamba sinistra. Non è grave ed è stato dimesso dall’ospedale di Frattamaggiore.