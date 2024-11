Va in ospedale per un malore, dimesso muore il giorno dopo

Incredula la comunità che in queste ore si è stretta al dolore dei familiari.

CALVI RISORTA – Una tragedia si è consumata ieri nella frazione di Visciano a Calvi Risorta. Gennaro Franco, 40 anni, è stato trovato privo di vita dalla madre. Il giorno prima aveva accusato un malore improvviso per il quale si era recato in ospedale e subito dimesso. Incredula la comunità che in queste ore si è stretta al dolore dei familiari.