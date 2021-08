CESA – Il sindaco di Cesa Enzo Guida ha reso noto che due residenti sono risultati positivi al test antigenico nonostante la doppia dose di vaccino. Ora si è in attesa dell’esito dei test molecolari per confermare la positività al covid. “Ciò sta a significare – ha fatto sapere il primo cittadino – che, purtroppo, essere vaccinati non ci rende del tutto immuni. Il vaccino aiuta e va fatto. Però teniamo presente che il virus non è debellato, è ancora presente, con le sue “varianti”“.