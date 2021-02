CORONAVIRUS. Muore 50enne casertano positivo alla variante inglese e vaccinato

PIETRAVAIRANO – È deceduto poco fa al Covid Center di Maddaloni il cinquantenne di Pietravairano che aveva contratto il coronavirus, contagiato dal ceppo inglese del covid.

La morte di Ugo passera alla storia di questa pandemia come uno dei rarissimi casi in cui, nonostante la doppia somministrazione delle dosi del vaccino, si è registrato il contagio e poi il decesso.

L’uomo era colpito da gravissime difficoltà respiratorie e in queste ore si è spento.

Il decesso dell’uomo, che a quanto si è appreso nei giorni scorsi era stato vaccinato in quanto appartenente al personale paramedico, come detto, potrà essere registrato tra i casi di vaccinazione e contestuale positività. Il problema, a questo punto, sarebbe quello di capire quando l’uomo si sia contagiato. E’ molto probabile, ma non certo, che il 50enne abbia contratto il virus precedentemente all’inoculazione delle dosi e che quindi la variante inglese del covid sia rimasta incubata nel suo corpo, rendendo quindi vani gli effetti della vaccinazione. Pare questa l’ipotesi più probabile, rispetto alla più remota possibilità di un contagio avvenuto post vaccino (ne parliamo in un approfondimento che puoi leggere CLICCANDO QUI).