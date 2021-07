Vaccinazioni in piazza: il 2 agosto somministrazione di prime e seconde dosi in piazza Lettieri

ARIENZO (Flavia Montanaro) – In questi giorni il Comune di Arienzo si è dato da fare per contribuire ad un’ulteriore accelerazione della campagna vaccinale e per garantire a tutti una facile accessibilità alle vaccinazioni prendendo parte al “tour vaccinale con mezzo mobile ad accesso libero”. L’amministrazione comunale di Arienzo, guidata dal primo cittadino Giuseppe Guida, ha aderito, infatti, all’iniziativa “Vaccinazioni in Piazza”, che si svolgerà il giorno 2 Agosto in piazza Lettieri. L’evento è promosso dall’ASL di Caserta e ad oggi solo pochi Comuni del casertano hanno aderito. Il sindaco Guida invita non solo i cittadini arienzani, ma chiunque sia interessato, a recarsi presso la piazza sin dalle prime ore del mattino per farsi somministrare sia prime che seconde dosi.

Unico requisito: recarsi presso l’hub mobile vaccinale muniti di tessera sanitaria e, qualora si debba effettuare una seconda dose, anche di apposito consenso e lettera certificante la prima vaccinazione.