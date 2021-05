VACCINI. Caos all’hub della Mostra d’Oltremare, ultrasessantenni pretendono il Pfizer. Interviene la Polizia

REGIONALE – La campagna vaccinale accelera, mentre la curva dei contagi mostra leggerissimi segnali di miglioramento pur in un contesto di diffusione del Covid tra i piu’ elevati in Italia. Ma a rallentare le immunizzazioni sono state, oggi, intemperanze e tensioni nell’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare, a Napoli, da parte di ultrasessantenni che erano stati convocati per ricevere AstraZeneca, come da disposizioni nazionali, e invece pretendevano Pfizer o Moderna a suon di insulti e minacce verso il personale. Alla fine la Asl Napoli 1 ha chiesto l’intervento delle forze di polizia, gia’ presenti sul posto, per ripristinare l’ordine.