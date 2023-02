“Vado a fare la spesa e trovo l’auto così”. Finestrini distrutti per rubare le buste e pochi spicci. IL RACCONTO

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Sembrava una giornata qualunque per la donna protagonista di questa spiacevole vicenda.

Luisa si è recata al mercato rionale per fare la spesa, che ha poi lasciato in auto e continuare la passeggiata, al ritorno ha trovato la propria vettura danneggiata, finestrino infranto e spesa, copriruote e radio portati via.

“Stamane mi sono recata al mercato di Lusciano con un’amica. Come ogni mercoledì abbiamo fatto la spesa e l’abbiamo lasciata in auto per poi proseguire il nostro giro. Al ritorno non abbiamo trovato più la spesa, hanno rotto il vetro dell’auto, preso spiccioli, i copriruote e lo stereo. Il danno per entrambe è stato grande. Mi dispiace perché ci sono tanti sacrifici dietro e lavoro. Fate attenzione quando andate al mercato, soprattutto a dove mettete l’auto. I vigili passano, ma solo per riscuotere i pagamenti dei venditori, controlli mai e poi mai. Ormai non si sta più tranquilli.”