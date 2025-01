Valle del Dragone, in scena i Campionati Regionali di società di corsa campestre

A Volturara Irpina in gara circa 200 atleti di categorie diverse per la prima prova del CdS di Cross 2025. Obiettivo: i pass per i Campionati Italiani di Cassino.

AVELLINO (Pietro De Biasio) – Un palcoscenico naturale, quello della Valle del Dragone, ha accolto domenica la prima prova del Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre. Prova per definire le squadre campane che rappresenteranno la regione ai Campionati Italiani di Cross di Cassino, previsti a metà marzo. La competizione, organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Campania con il supporto di FIDAL Avellino, ASD Montemiletto Team Runners e il patrocinio del Comune di Volturara Irpina, ha visto la partecipazione di circa 200 atleti suddivisi in diverse categorie, pronti a sfidarsi sui tracciati previsti dai regolamenti federali.

Sul campo irpino le varie categorie che si sono affrontate sulle distanze previste dai regolamenti federali. Sulla distanza regina dei 10 km, Abdellah Latam (International Security Service) con un tempo di 32’39” ha tagliato il traguardo davanti a Michele Caggiano (Running Club Napoli), secondo con 32’54”, e al compagno di squadra Fabrizio Meoli, terzo in 35’01”. Al termine della prima prova del CdS Assoluti Maschili primo posto per la International Security Service che con punti 294 precede la Running Club Napoli a quota 283 e la Caivano Runners a 266. Nella gara Assolute svoltasi sulla distanza di 6 km, Francesca Palomba (Caivano Runners) ha confermato il suo stato di forma vincendo in 24’06”. Dietro di lei, la sorella Filomena Palomba (24’38”) e Michela Piermatteo (Atletica Agropoli, 25’51”).

La Caivano Runners comanda così la classifica societaria con 284 punti, seguita dalla Podistica Pollese (270) e dal Montemiletto Avellino (261). Nella categoria Juniores Maschili che ha visto gli atleti correre sulla distanza di 6 km, Giuseppe Cecere ha avuto la meglio su Giovanni Malafronte e Marco Di Maio della Running Club Napoli, team che guida la classifica di società con 293 davanti ai casertani dell’Arca Sparanise Track&Field Calenia Energia con 282 punti e Libertas Amatori Benevento con 258. Nella categoria Juniores Femminili successo di Valeria Giannotti (Caivano Runners) prima al traguardo dei 4 km davanti a Miriam De Angelis (Hipus atletica dukatani) e Antonia Silvia Argenziano (Montmiletto Avellino). Tra le società, invece, primo posto per Enterprise Sport & Service Avellino con 288 punti, seguita da Running Club Napoli con 276 punti.

Tra gli Allievi, dopo la prima prova al comando c’è l’Enterprise Sport & Service Avellino con 290 punti, davanti al Running Club Napoli con 272. Posizione di vetta che non cambia tra le Allieve, con Enterprise a quota 291 punti su Running Club Napoli, a 282 Libertas Benevento con 277 punti. Il 2 marzo, ad Agropoli, è prevista la seconda prova che, oltre a delineare la classifica definitiva delle società che staccheranno il pass per Cassino, sarà valida anche per l’assegnazione dei titoli individuali. Un appuntamento decisivo, che promette emozioni e conferme, con la Campania pronta a dare il massimo e a lasciare il segno ai Campionati Italiani di Cross.