Vandali in azione: incendiata la casetta dei libri in piazza

SAN FELICE A CANCELLO – Vandali in azione a San Felice A Cancello: incendiata la casetta dei libri in piazza Giovanni XXIII.

Ad agire, questa notte, ignoti che hanno dato alle fiamme per la seconda volta, la scorsa volta successe a maggio, la piccola biblioteca installata in piazza qualche anno fa. Una biblioteca che brucia, per quanto piccola, è sempre un fatto triste ma la stupidità no fermerà la cultura.