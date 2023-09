Vanno a rubare nella masseria e lasciano i due figli in auto: arrestata famiglia di ladri. ECCO CHI SONO

La coppia, insieme al fratello di lei, colta in flagrante.

CASTEL DI SASSO. Un’intera famiglia di ladri è finita in manette, dopo aver tentato il colpo in una masseria, a Castel di Sasso, sul Montemaggiore. Fermati Rosetta Mirra 25 anni, il fratello Luigi Mirra di 19 anni e Alexandar Dmitricik di 31 (tutti di Santa Maria Capua Vetere), compagno della donna. I banditi, tra l’altro, portavano nell’auto anche i due bambini della coppia, che restavano nella vettura mentre loro tre mettevano in atto il furto.

E’ stato il proprietario della masseria, sita sulla Sannitica, ad accorgersi dei banditi e ad allertare subito i carabinieri della stazione di Formicola. I militari, quando sono giunti sul posto, hanno trovato i ladri che caricavano l’auto con quanto rubato nel casolare. Loro ora sono tutti in cella; i due bambini sono stati affidati per il momento ad una parente.