Vanno via dal ristorante senza pagare, coppia inseguita dal titolare

CASERTA – L’altro giorno in centro a Caserta una coppia ha lasciato un ristorante di via Roma senza pagare il conto. Lei era andata all’esterno del locale per fumare, dopo aver mangiato piatti e bevuto un vino discreto per un totale di 200 euro, seguita poi dal compagno. Una volta fuori si sono allontanati nel tentativo di non pagare, ma il titolare si è accorto di quanto accaduto e li ha inseguiti in strada. Si sono imbattuti nella polizia e alla fine la coppia è stata fermata ed identificata per la successiva denuncia.