VARIANTE OMICRON A CASERTA. 4 alunni positivi alla De Amicis

CASERTA – Sono 4 i nuovi positivi emersi dallo screening di massa effettuato precedentemente su alunni e docenti dell’istituto comprensivo frequentato dai figli del manager casertano risultato positivo con la sua famiglia alla variante Omicron. Su 650 tamponi già effettuati nella scuola, 4 sono i nuovi positivi. Si tratta di alunni del plesso della scuola media e non in classe con i figli del manager. “Dalla catena dei contatti – dice all’AGI il direttore dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo – non dovrebbero essere collegati alla variante Omicron questi nuovi casi. Ma abbiamo comunque inviato i tamponi al Cotugno per averne certezza”