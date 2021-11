VARIANTE OMICRON A CASERTA Tre alunni e un insegnante positivi alla De Amicis. Il sindaco chiude la scuola

L’Asl di Caserta dispone l’interruzione dell’attività didattica nella scuola elementare frequentata dai figli del paziente zero. Ordinanza del sindaco Carlo Marino: sui positivi sarà effettuato il sequenziamento dei campioni prelevati presso il laboratoroi del Cotugno

CASERTA “Ho sentito il cosiddetto ‘paziente zero’, è a casa ed è tranquillo. E c’è serenità anche in città, anche perché per fortuna i positivi non hanno una carica batterica alta, questo vuol dire che il vaccino ha fatto il suo dovere. E dato che Caserta ha superato la soglia del 90% dei vaccinati siamo tranquilli. Ma ovviamente vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione e ad applicare tutti i protocolli di sicurezza necessari per bloccare il contagio”. Lo ha detto a LaPresse Carlo Marino, sindaco di Caserta, commentando la situazione relativa alla variante Omicron in città. “Sto disponendo un’ordinanza di chiusura dei tre plessi della Giannone-De Amicis così da permettere la sanificazione degli ambienti e di permettere all’Asl di tamponare tutti, bambini, insegnanti e tutto il personale”. Lo ha detto a LaPresse Carlo Marino, sindaco di Caserta, dopo la notizia di questa mattina della positività di 3 alunni e di un insegnante legati al figlio del ‘paziente zero’ della variante Omicron in Italia. “Sabato e domenica – ha aggiunto Marino – sarà effettuata una sanificazione straordinaria in tutti i plessi della città per garantire una maggiore sicurezza”.

L’Asl ha disposto l’interruzione dell’attivita’ didattica della scuola elementare frequentata dai due figli del manager positivo alla variante Omicron. La decisione è stata presa in seguito all’accertamento della positivita’ al Covid di tre alunni che frequentano la classe di uno dei figli del manager e di un docente supplente; in particolare l’insegnante ha fatto varie supplenze anche in altre classi della scuola, da qui la decisione dell’Asl di disporre l’interruzione della didattica in tutto l’istituto “al fine di interrompere la catena epidemiologica di trasmissione”. Il sindaco Marino ha emesso a breve un’ordinanza di chiusura del plesso che andra’ in vigore da domani. Oltre ai tre alunni e alla docente, un altro caso probabilmente collegato al manager e’ quello della badante che lavora con una parente del manager. Per i cinque nuovi positivi, di cui stamani ha parlato anche il governatore Vincenzo De Luca, dovra’ essere effettuato il sequenziamento dei campioni prelevati presso il laboratorio del Cotugno per confermare se si tratti di contagio da variante Omicron. Al momento dunque, restano quattro le persone positive con certezza alla nuova variante, tutte residenti a Caserta, ovvero il manager Eni, la moglie e i due figli.