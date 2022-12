Venerdì l’addio al 25enne italo-americano scomparso in Pennsylvania e ritrovato senza vita

DRAGONI (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali del 25enne di Dragoni scomparso per tre settimane in Pennsylvania (USA). Il funerale si terrà venerdì 9 dicembre 2022 alle 11:30 presso la chiesa di Nostra Signora della Chiesa del Monte Carmelo. Ciambriello era scomparso per oltre 3 settimane da casa, senza dare notizie di se, la famiglia disperata aveva denunciato il fatto e chiesto aiuto per ritrovarlo. Gino Carlo originario di Dragoni, nato l’11 maggio 1997 a Scranton, PA, è figlio di Anthony e Barbara Carlo Ciambriello. Gino si è laureato nel 2015 alla Lakeland High School e ha conseguito la laurea in Information Technology Management presso la Bloomsburg University nel 2020. Mentre era alla Bloomsburg University è stato membro della Delta Kappa Epsilon. Gino è stato impiegato come Manufacturing Planner Associate presso Lockheed Martin ad Archbald. Quando era più giovane, eccelleva nel suonare il violino. A Gino piaceva particolarmente vivere a Crystal Lake e passare il tempo con la sua famiglia e gli amici andando in barca, pescando e facendo tubing. Poi ieri la drammatica scoperta, trovato senza vita.

