Ventenne arrestato per spaccio di droga, condannato ad un anno di reclusione

Il giovane fu trovato dai carabinieri, lo scorso novembre, in possesso di 51 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di uno smartphone utilizzato per l’attività di spaccio

TRENTOLA DUCENTA Arrestato per droga dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta lo scorso mese di novembre è stato giudicato, questa mattina, con il rito abbreviato, un ventenne di origine marocchina Aiman Senaji.

All’esito del processo il Gup del Tribunale di Napoli Nord Farina lo ha condannato alla pena di un anno con la sospensione condizionale della pena.

Inoltre il Gup ha accolto la richiesta di difensore di fiducia Vincenzo Guida di riqualificare la condotta nella forma della lieve entità.

In questo modo al giovane è stata anche revocato la misura cautelare cui era sottoposto.

Senaji fu arrestato in occasione di un servizio di controllo del territorio, allorquando, i militari dell’Arma insospettiti dall’atteggiamento sospetto identificarono e sottoposero a perquisizione personale, trovandolo in possesso di 51 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di uno smartphone utilizzato per l’attività di spaccio. A seguito della perizia tossicologica, dalla sostanza sequestrata potevano essere ricavate più di 200 dosi.