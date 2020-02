Vertice in Prefettura sulla sicurezza. Oggi il vice Ministro dell’Interno Mauri a CASERTA

CASERTA – Il vice Ministro dell’Interno, Matteo Mauri, oggi a Caserta una riunione sulla sicurezza. Il vertice si è svolto alle ore 8.30 in Prefettura alla presenza del Prefetto, del sindaco, del presidente della provincia, del questore e dei comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. E’ stata l’occasione per fare il punto sullo stato dei servizi di controllo del territorio, del contrasto alle attività criminali e della tutela dell’ordine pubblico. Al termine Mauri si trasferirà a Napoli, in prefettura, alle 13, per una seconda riunione sulla sicurezza alla quale prenderanno parte il prefetto, il questore e i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. A seguire Mauri si recherà presso la sede del Sindacato Unitario dei Giornalisti per partecipare a una iniziativa pubblica sul tema delle minacce e delle violenze contro giornalisti e operatori dell’informazione.