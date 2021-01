CASERTA. L’insediamento del nuovo vescovo sarà nel giorno della festività di San Sebastiano

Ecco le regole per le auto in sosta in zona Duomo e a piazza Sant’Anna

CASERTA – Due avvenimenti molto importanti per la città di Caserta cadranno il prossimo 20 gennaio. Oltre alle festività legate al santo patrono della città di Caserta, San Sebastiano, avverrà anche l’insediamento del nuovo vescovo di Caserta Pietro Lagnese che andrà a sostituire Giovanni D’Alise, deceduto lo scorso 4 ottobre a causa delle complicazioni dovute al contagio da covid-19.

La cerimonia che ufficializzerà don Lagnese quale vescovo di Caserta inizierà alle ore 18 e si terrà nel Duomo, cioè la cattedrale di San Michele Arcangelo, e sarà visibile in diretta streaming dalla pagina Facebook della Diocesi.

In queste ore, il comune capoluogo ha emesso un’ordinanza con la quale viene vietata la sosta dalle 8 del mattino fino al termine della messa dedicata al patrono di Caserta su tutto il perimetro di piazza Sant’Anna. Dalle 15, invece, nel tratto tra via Mazzini e via Pollio, nessuna auto potrà sostare fino al termine della cerimonia d’insediamento di Lagnese. Questa in sintesi è l’ordinanza del comune di Caserta per le celebrazioni di San Sebastiano l’insediamento del vescovo.