Via Baia di S. Angelo In Formis zona protetta dalle multe. In zona, per pura coincidenza, ci abita il “Comandante” facente funzione dei vigili urbani

CAPUA – “Cosa succede, Cosa succede in città? C’è qualche cosa, qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là Che confusione Guarda lì, guarda là Che maleducazione” canta il rocker di Zocca, Vasco Rossi, ormai dal lontano giugno del 1985 data in cui ci regalò uno dei tanti suoi capolavori. Gli anni passano ma le sue parole, i suoi interrogativi restano sempre di grande attualità soprattutto nella città di Capua.

CasertaCe, quei cattivoni di CasertaCe, che tanto hanno da ridire sulla mala gestione della città di Fieramosca ancora una volta, grazie alla segnalazione di alcuni commercianti, si ritrova a scrivere di una “stranezza” che ci viene segnalata nella frazione di Sant’Angelo In Formis.

Non abbiamo intenzione di prolungarci più di tanto né siamo noi in grado di dare risposta alle decisioni che si prendono nel comando, e che comando, della polizia municipale di Capua guidato, sembrerebbe in attesa di un nuovo comandante per mezzo di un concorso, dall’assistente capo Giovanni Gravante. Però in attesa di conoscere, di qui a breve, il nome del graduato a cui spetterà il compito di guidare il corpo della sicurezza municipale dobbiamo appellarci all’agente Gravante e si sa mai, noi incrociamo le dita, che possa distinguersi dai tanti addetti ai lavori della città di Fieramosca e che a differenza loro possa accettare il nostro invito a dare risposta alle esigenze dei commercianti in merito alla segnalazione che è giunta alla nostra redazione.

In Via Luigi Baia, per intenderci stiamo parlando della strada che conduce alla Basilica Benedettina di Sant’Angelo In Formis, vige il divieto di sosta considerando che si tratta di una delle 4 arterie principali del paese. In via della Libertà, invece, è possibile effettuare la sosta a tempo con un disco orario. Nella segnalazione ci fanno notare che in Via della Libertà gli agenti municipali svolgono, come è giusto che sia, il loro lavoro in modo lodevole con blocchetto delle multe a seguito che, prontamente, allo scadere del tempo concesso all’automobilista, tirano fuori e compilano la multa. E fin qui, bravi! Finalmente qualcuno che fa il suo mestiere e fa le cose in regola. Poi, però, stranamente, in via Lugi Baia dove, ripetiamo, c’è il divieto di sosta, dei vigili urbani non c’è traccia né nessuno verrebbe, a quanto pare mai sanzionato al fine di rendere fruibile la circolazione e soprattutto il rispetto del divieto. Perché lo chiediamo all’agente, assistente capo, Gravante? Semplicemente perché è, ancora, il responsabile della polizia municipale

Ma aggiungiamo anche che abitando proprio in quella zona, in quella via, dove vive anche l’assessore ai lavori pubblici, Luigi Di Monaco, conoscerà, sicuramente, il disagio che vivono gli abitanti/ commercianti santangiolesi.