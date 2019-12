Via Gianfrotta allagata per la rottura di un tubo. ATTENZIONE, interruzione idrica durante i lavori

SAN PRISCO (t.p.) – Via Gianfrotta allagata per una grossa perdita d’acqua. Da due giorni che su questa arteria, una delle più trafficate perché collegata con la Variante Anas, ci sono dei grossi disagi per i residenti a causa degli allagamenti della strada e delle cantine e difficoltà per gli automobilisti di passaggio. Ieri mattina dopo centinaia di chiamate ai vigili è stata confermata la riparazione della rottura. Oggi, nel corso dei lavori, è stata predisposta l’interruzione del servizio idrico in tutta via Gianfrotta ma anche in aree limitrofe.